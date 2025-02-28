Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 27. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek.



Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna kupa ve milli maçlar nedeniyle verilenin aranın sona ermesinin ardından taraftarının önünde ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, S Sport Plus'tan naklen ekranlara gelecek.



Euroleague'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet ve 14 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 12. sırada girdi.



Organizasyonun geride kalan bölümünde sadece 4 mücadeleyi kazanabilen ALBA Berlin ise 18. ve son basamakta yer aldı.



ANADOLU EFES'TEN ALBA BERLİN'E BÜYÜK ÜSTÜNLÜK



Lacivert-beyazlı ekip, Almanya temsilciyle THY Euroleague'de 20. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 19 maçın 17'sini Anadolu Efes, 2'sini ise ALBA Berlin kazandı.



Sezonun 7. haftasında Berlin'de oynanan mücadele, Anadolu Efes'in 86-70 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.



AVRUPA'DA 863. RANDEVU



Anadolu Efes, ALBA Berlin müsabakasıyla Avrupa kupalarında 863. randevusuna çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 862 karşılaşmada 484 galibiyet elde etti, 378 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Euroleague'de ise 615. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 614 müsabakanın 327'sini kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.



"EUROLEAGUE'DEKİ HER MAÇ, BİZİM İÇİN ÖZEL BİR DEĞERE SAHİP"



Anadolu Efes'te koç Luca Banchi mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.



Luca Banchi şu açıklamaları yaptı:



"EuroLeague'de normal sezon yeniden başlamadan önce oldukça uzun bir ara verdik ve bu durum bizim için özellikle sakatlıklar nedeniyle biraz iyileşme fırsatı oldu. Bu maça bazı karşılaşmalarla geliyoruz, ancak iyi bir oyun ortaya koymak için sağlam bir motivasyonumuz var.



ALBA Berlin'e, sistemlerine ve oyuncularının yeteneğine büyük saygı gösterir. Bu nedenle, bir maçtan sonraki maça ve doğru bir yaklaşımla iyi bir performans sergilemeyi bekliyoruz, ancak EuroLeague'deki her maçı bizim için özel bir değere sahip olarak güçlendirmeyi unutmamalıyız."



