Anadolu Efes'e Türk Telekom'den çelme!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta maçında Anadolu Efes, Türk Telekom'a 82-81 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Efes'e Türk Telekom'den çelme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2024 22:52
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes ile Türk Telekom karşılaştı.

Sinan Erdem'de oynanan maçı Türk Telekom deplasmanda 82-81 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkaç, Polat Parlak, Fatih Güler

Anadolu Efes: Larkin 14, Rıdvan Öncel 5, Clyburn 8, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Beaubois 7, Doğuş Özdemiroğlu 4, Erkan Yılmaz 4, Willis 7

Türk Telekom: Wallace 18, Okben Ulubay 11, Enoch 10, İsmail Cem Ulusoy 2, Jones 14, Yiğitcan Saybir, Palmer 11, Brown 10, Selim Şav 6

1. Periyot: 24-23

Devre: 47-39

3. Periyot: 65-64

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery