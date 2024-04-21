Anadolu Efes'e Türk Telekom'den çelme!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes ile Türk Telekom karşılaştı.
Sinan Erdem'de oynanan maçı Türk Telekom deplasmanda 82-81 kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkaç, Polat Parlak, Fatih Güler
Anadolu Efes: Larkin 14, Rıdvan Öncel 5, Clyburn 8, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Beaubois 7, Doğuş Özdemiroğlu 4, Erkan Yılmaz 4, Willis 7
Türk Telekom: Wallace 18, Okben Ulubay 11, Enoch 10, İsmail Cem Ulusoy 2, Jones 14, Yiğitcan Saybir, Palmer 11, Brown 10, Selim Şav 6
1. Periyot: 24-23
Devre: 47-39
3. Periyot: 65-64
Sinan Erdem'de oynanan maçı Türk Telekom deplasmanda 82-81 kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkaç, Polat Parlak, Fatih Güler
Anadolu Efes: Larkin 14, Rıdvan Öncel 5, Clyburn 8, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Beaubois 7, Doğuş Özdemiroğlu 4, Erkan Yılmaz 4, Willis 7
Türk Telekom: Wallace 18, Okben Ulubay 11, Enoch 10, İsmail Cem Ulusoy 2, Jones 14, Yiğitcan Saybir, Palmer 11, Brown 10, Selim Şav 6
1. Periyot: 24-23
Devre: 47-39
3. Periyot: 65-64
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