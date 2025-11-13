Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'nin 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile cuma günü Antalya'da karşı karşıya gelecek.
Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.
EuroLeague'de çıktığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 17. sırada başladı.
Ligde oynadığı 10 maçta 5'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Alman ekibi ise 13. basamakta kendisine yer buldu.
- İki ekip, 15. randevuda
Anadolu Efes ile Bayern Münih, EuroLeague'de 15. kez karşılaşacak.
Organizasyonda iki takım arasında 2018-2019 sezonundan bu yana oynanan 14 müsabakanın 8'ini lacivert-beyazlı takım, 6'sını ise Alman ekibi kazandı.
Takımlar arasında geçen sezon oynanan iki maçı da Anadolu Efes, sahasında 101-90, deplasmanda ise 97-92 yenmeyi başardı.
- Avrupa kupalarındaki 886. maç
Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 886. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 885 karşılaşmada 497 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol EuroLeague'de ise 638. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 637 maçın 340'ını kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
