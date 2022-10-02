Ampute Milli Takım, 5 golle kazandı

Ampute Milli Futbol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın ikinci maçında Liberya ile karşı karşıya geldi.



İlk maçta Fransa'yı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Liberya'ya karşı ise sahadan 5-0 galip ayrıldı.



Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri golleri Ömer Güleryüz (3) ve Muhammet Yeğen ve Savaş Kaya kaydetti.



Bu sonucun ardından Türkiye, grupta 6 puana ulaştı. A Milli Takım, bu galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi. Liberya'nın henüz puanı bulunmuyor.



A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında Haiti ile karşılaşacak.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ