Ampute Milli Takım, 5 golle kazandı

Ampute Milli Takım, Dünya Kupası'nda Liberya'yı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Ampute Milli Takım, 5 golle kazandı
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02 Ekim 2022 21:12
Ampute Milli Futbol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın ikinci maçında Liberya ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta Fransa'yı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Liberya'ya karşı ise sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri golleri Ömer Güleryüz (3) ve Muhammet Yeğen ve Savaş Kaya kaydetti.

Bu sonucun ardından Türkiye, grupta 6 puana ulaştı. A Milli Takım, bu galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi. Liberya'nın henüz puanı bulunmuyor.

A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında Haiti ile karşılaşacak.

 

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