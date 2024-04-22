Ampute Milli Futbol Takımı, Antalya'da kampa girdi

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Kocaeli kampını tamamlayan milli takım Antalya'ya geçti.



Avrupa Şampiyonası öncesi yoğun bir kamp dönemi geçiren milliler, çalışmalarını 28 Nisan'a kadar Antalya'da sürdürecek.



Titanic Deluxe Belek Hotel'de kamp yapan milli takım, Antalya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.



Ay-yıldızlı ekip, kamptaki ilk maçında bugün saat 17.00'de İngiltere ile karşılaşacak. Ampute Futbul Milli Takımı, 24 Nisan ve 26 Nisan'da Özbekistan ile iki hazırlık maçı yapacak.



2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.





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