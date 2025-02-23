Amed SK, dört golle üç puan aldı!

Trendyol 1.Lig'in 26. hafta maçında Amed SK, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.



Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.



Amed SK'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Çekdar Orhan, 30 ve 38. dakikalarda Daniel Moreno ile 47. dakikada Charly Keita kaydetti.



Bu galibiyetin ardından Amed SK, puanını 38 yaptı. Yeni Malatyaspor, -21 puanda kaldı.



Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Amed SK, Esenler Erokspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor, Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Stat: Diyarbakır



Hakemler: Melih Kurt, Serdar Soydan, Tuncay Ercan



Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar (Dk. 64 Batuhan Tur), Çekdar Orhan, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Adekanye, Mehmet Yeşil (Dk. 71 Doğan Can Davas), Keita (Dk. 71 Fernando), Moreno (Dk. 77 Mert Miraç Altıntaş), Oktay Aydın, Poko (Dk. 71 Lourenço)



Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Yiğit Ulaş, Eray Şişman (Dk. 67 Eymen Avcı), Muhammed Göktürk Gök (Dk. 67 Osman Katipoğlu), Furkan Söyler (Dk. 80 Murat Şamil Güler), Kerem Altunışık, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 67 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Talha Garip, Emircan Bayrakdar, Umut Tanış, Metehan Ünal (Dk. 46 Enes Savucu)



Goller: Dk. 14 Çekdar Orhan, Dk. 29 ve Dk. 37 Moreno, Dk. 47 Keita (Amed Sportif Faaliyetler)



Kırmızı kart: Dk. 54 Emircan Bayrakdar (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 45 Murat Uçar, Dk. 73 Fernando (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 68 Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)



