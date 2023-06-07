Amartey'den heyecanlandıran paylaşım

Adı sık sık Beşiktaş'la anılan Ganalı stoper Daniel Amartey sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftlarları heyecanlandırdı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Amartey'den heyecanlandıran paylaşım
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07 Haziran 2023 10:27
Son güncelleme 07 Haziran 2023 10:41
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Daniel Amartey transferini bitirdiği iddia edildi. Beşiktaş, Premier Lig'e tutunamayan ve Championship'e düşen Leicester City'den Amartey'i, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak. Sözleşme yenilemeyen 28 yaşındaki başarılı oyuncu, Ocak 2016'dan bu yana Leicester formasını giyiyordu.

Sosyal medyada Amartey'in etiketlendiği bir paylaşımda, Ganalı oyuncunun isminin yanında "Kartal" emojisi yer aldı. Bu paylaşımı kendi hesabından da paylaşan Amartey, transferin sinyalini verdi. Tecrübeli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın, transferi önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok istediği Amartey'in takıma katılmasıyla birlikte Faslı stoper Romain Saiss'in takımdan ayrılma ihtimali de arttı.

BU SEZON 24 MAÇTA SÜRE ALDI

Amartey, Ada'da bu sezon 24 maçta toplam bin 970 dakika süre aldı ve herhangi bir skor katkısında bulunamadı. 
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