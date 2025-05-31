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Alves Kablo'nun finaldeki rakibi Wisla Krakow

Alves Kablo'nun 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi son şampiyon Wisla Krakow oldu.

calendar 31 Mayıs 2025 20:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alves Kablo'nun finaldeki rakibi Wisla Krakow
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Ankara'da düzenlenen organizasyondaki ikinci yarı final maçı, B Grubu birincisi Wisla Krakow (Polonya) ile A Grubu ikincisi Real Betis (İspanya) arasında oynandı.

Eryaman Spor Köyü'nde yapılan karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan Polonya ekibi, rakibini 6-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.


Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü ile Wisla Krakow arasındaki final karşılaşması, pazar saat 18.00'de Aktepe Stadı'nda yapılacak.

Yarı final maçlarını kaybeden Sporting Ampute Futbol (İtalya) ile Real Betis ise üçüncülük maçında karşılaşacak.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ve A Grubu'nda 3'te 3 yapan Alves Kablo, yarı finalde Sporting Ampute Futbol'u 5-1 yenmişti.

- TÜRK KULÜPLERİNİN ÜSTÜNLÜĞÜ GÖZE ÇARPIYOR

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından daha önce 5 kez düzenlenen turnuvanın 4'ünde Türk kulüpleri şampiyon oldu.

Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı.

EAFF Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl ise Polonya temsilcisi Wisla Krakow şampiyonluğa ulaştı.

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