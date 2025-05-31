Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde!

Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Alves Kablo, İtalya'nın Sporting Ampute Futbol takımını 5-1 yenerek finale yükseldi.A Grubu'nda 3'te 3 yaparak zirvede yer alan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, Eryaman Spor Köyü'nde oynanan yarı final maçında B Grubu ikincisi Sporting Ampute Futbol ile karşılaştı.İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Alves Kablo, karşılaşmanın son bölümünde 2 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla adını finale yazdıran Alves Kablo'nun gollerini 5. dakikada David Mendes, 7. dakikada Ömer Güleryüz, 11. dakikada Alican Kuruyamaç, 46. dakikada Kudrat Khudoykulov ve 47. dakikada Şeyhmus Erdinç attı.Sporting Ampute Futbol'un tek golünü ise 15. dakikada James Boyle kaydetti. Alves Kablo böylece organizasyonda ilk kez gol yedi.Alves Kablo, grup aşamasında Real Betis'i (İspanya) 9-0, 1. FSV Mainz 05'i (Almanya) 11-0, AFC Tiflis'i (Gürcistan) ise 12-0 mağlup etmişti.Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde final karşılaşması pazar günü Aktepe Stadı'nda oynanacak.Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, finalde Wisla Krakow (Polonya) - Real Betis (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.