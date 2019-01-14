Alvaro Negredo, Al Nasr'dan ayrıldı mı?

Sezon başında Beşiktaş'tan Al Nasr'A transfer olan Alvaro Negredo,için "Sözleşmesi fesh edildi" iddiası ortaya atılmıştı
İspanyol oyuncu böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve takımında yola devam ettiğini söyledi.
Instagram'dan da bir paylaşımda bulunan Negredo, "Bu iddialar doğru değil" sözünü kullandı
33 yaşındaki Álvaro Negredo Sánchez, Katar ekibinde 11 maçta 9 kez fileleri sarstı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İspanyol oyuncu böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve takımında yola devam ettiğini söyledi.
Instagram'dan da bir paylaşımda bulunan Negredo, "Bu iddialar doğru değil" sözünü kullandı
33 yaşındaki Álvaro Negredo Sánchez, Katar ekibinde 11 maçta 9 kez fileleri sarstı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın