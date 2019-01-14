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Alvaro Negredo, Al Nasr'dan ayrıldı mı?

Sezon başında Beşiktaş'tan Al Nasr takımına transfer olan Alvaro Negredo, takımı ile yoluna devam ediyor

Kaynak: Sporx.com
Alvaro Negredo, Al Nasr'dan ayrıldı mı?
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14 Ocak 2019 11:25
Sezon başında Beşiktaş'tan Al Nasr'A transfer olan Alvaro Negredo,için "Sözleşmesi fesh edildi" iddiası ortaya atılmıştı

İspanyol oyuncu böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve takımında yola devam ettiğini söyledi.

Instagram'dan da bir paylaşımda bulunan Negredo, "Bu iddialar doğru değil" sözünü kullandı

33 yaşındaki Álvaro Negredo Sánchez, Katar ekibinde 11 maçta 9 kez fileleri sarstı

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