Alvaro Morata, Galatasaray'a çabuk alıştı

İstanbul'a ayak bastığı akşam özel uçakla Gaziantep deplasmanına gitti, özverisiyle alkış aldı. İspanyol yıldız, 3 gün sonra Bolu'da ilk 11'de oynayıp golünü attı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Alvaro Morata, Galatasaray'a çabuk alıştı
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08 Şubat 2025 12:03
Galatasaray'ın dünya yıldızı Alvaro Morata, geldiği günden bu yana hem saha dışı hem saha içindeki tavırlarıyla beğeni topluyor.

Lisans işlemlerinin yetişmesi için imzayı havaalanında atan İspanyol golcü, akşam özel uçakla Gaziantep'in yolunu tuttu. Henüz takım arkadaşlarının ismini dahi bilmeden son 22 dakikada sahaya çıktı, özverisiyle alkış aldı.

3 gün sonra bu kez Bolu deplasmanında kendisine ihtiyaç duyuldu. İlk 11'de başladığı karşılaşmada skoru 1-1'e getirdi.

Kısa sürede sarı - kırmızılı kulübe tam uyum sağlayan Morata, taraftarların sevgilisi olacağının sinyallerini verdi. 

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