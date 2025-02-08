Alvaro Morata, Galatasaray'a çabuk alıştı

Galatasaray'ın dünya yıldızı Alvaro Morata, geldiği günden bu yana hem saha dışı hem saha içindeki tavırlarıyla beğeni topluyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Lisans işlemlerinin yetişmesi için imzayı havaalanında atan İspanyol golcü, akşam özel uçakla Gaziantep'in yolunu tuttu. Henüz takım arkadaşlarının ismini dahi bilmeden son 22 dakikada sahaya çıktı, özverisiyle alkış aldı.
3 gün sonra bu kez Bolu deplasmanında kendisine ihtiyaç duyuldu. İlk 11'de başladığı karşılaşmada skoru 1-1'e getirdi.
Kısa sürede sarı - kırmızılı kulübe tam uyum sağlayan Morata, taraftarların sevgilisi olacağının sinyallerini verdi.
Lisans işlemlerinin yetişmesi için imzayı havaalanında atan İspanyol golcü, akşam özel uçakla Gaziantep'in yolunu tuttu. Henüz takım arkadaşlarının ismini dahi bilmeden son 22 dakikada sahaya çıktı, özverisiyle alkış aldı.
3 gün sonra bu kez Bolu deplasmanında kendisine ihtiyaç duyuldu. İlk 11'de başladığı karşılaşmada skoru 1-1'e getirdi.
Kısa sürede sarı - kırmızılı kulübe tam uyum sağlayan Morata, taraftarların sevgilisi olacağının sinyallerini verdi.