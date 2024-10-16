Altınordu zirveye çıkmak istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde lider Kastamonuspor'u 1-0 yenerek üst sıralara yükselmek adına kritik galibiyete imza atan Altınordu, pazar günü ise bu kez 2'nci sıradaki Beykoz Anadolu Spor'la karşı karşıya gelecek.



İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedefleyen kırmızı-lacivertliler zirve yolunda zorlu bir maça çıkacak. Kastamonuspor galibiyetinin ardından Beykoz Anadolu'yu da yenmenin planlarını yapan Altınordu, kazandığı takdirde zirve yarışına ağırlığını koyacak.



Bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kayıpsız geçen Altınordu, dış sahada ise ne kazanabildi ne de yenildi. Gurbette 3 müsabakaya çıkan Altınordu, Kepezspor ve Sincan Belediye Ankaraspor'la golsüz, Kırklarelispor'la da 2-2 berabere kaldı. Altınordu, Beykoz Anadolu'yu yendiği takdirde bu sezon hem ilk deplasman galibiyetini alacak hem de zirve yürüyüşünde tempo artıracak.



