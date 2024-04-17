Altınordu sonunu getiremiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Play-Off hattında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı maça odaklanan Altınordu, bu sezon 4 kez son anlarda kalesinde gol görerek alabileceği 5 puanı elinden kaçırdı.
Sezonun ilk haftasında evinde Nazilli Belediyespor'la karşılaşan İzmir ekibi, 90'ıncı dakikada yediği golle rakibine 3-2 yenilip 1 puandan oldu. Kırmızı-lacivertliler ikinci yarının ilk haftasında konuk olduğu Nazilli ekibi karşısında yine uzatmada yıkıldı. Nazilli Belediyespor 90+4'üncü dakikada bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve Altınordu galibiyete çok yaklaşmışken 2 puan daha kaybetti.
Altınordu ligin 23'üncü haftasında bu kez Başkent deplasmanında hüsran yaşadı. Ankara Demirspor karşısında 2-0 geriden gelip 2-2'yi yakalayan İzmir temsilcisi 90+4'üncü dakikada yediği golle sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Bu karşılaşmada son anda 1 puandan olan kırmızı-lacivertliler son olarak Van Spor FK deplasmanında aynı kaderi yaşadı. Van ekibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Altınordu, 59'uncu dakikada beraberliği yakalayan rakibine 90+1'inci dakikada gol izni verdi. Van'dan eli boş dönerek 1 puandan daha olan İzmir kulübü bu puan kayıplarını yaşamasaydı ligde kalışını çok önceden ilan etmiş olacaktı. Altınordu, Buca deplasmanında ise 85'inci dakikada yediği golle beraberliği kaçırmıştı.
Sezonun ilk haftasında evinde Nazilli Belediyespor'la karşılaşan İzmir ekibi, 90'ıncı dakikada yediği golle rakibine 3-2 yenilip 1 puandan oldu. Kırmızı-lacivertliler ikinci yarının ilk haftasında konuk olduğu Nazilli ekibi karşısında yine uzatmada yıkıldı. Nazilli Belediyespor 90+4'üncü dakikada bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve Altınordu galibiyete çok yaklaşmışken 2 puan daha kaybetti.
Altınordu ligin 23'üncü haftasında bu kez Başkent deplasmanında hüsran yaşadı. Ankara Demirspor karşısında 2-0 geriden gelip 2-2'yi yakalayan İzmir temsilcisi 90+4'üncü dakikada yediği golle sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Bu karşılaşmada son anda 1 puandan olan kırmızı-lacivertliler son olarak Van Spor FK deplasmanında aynı kaderi yaşadı. Van ekibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Altınordu, 59'uncu dakikada beraberliği yakalayan rakibine 90+1'inci dakikada gol izni verdi. Van'dan eli boş dönerek 1 puandan daha olan İzmir kulübü bu puan kayıplarını yaşamasaydı ligde kalışını çok önceden ilan etmiş olacaktı. Altınordu, Buca deplasmanında ise 85'inci dakikada yediği golle beraberliği kaçırmıştı.
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