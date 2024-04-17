Altınordu sonunu getiremiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Play-Off hattında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı maça odaklanan Altınordu, bu sezon 4 kez son anlarda kalesinde gol görerek alabileceği 5 puanı elinden kaçırdı.



Sezonun ilk haftasında evinde Nazilli Belediyespor'la karşılaşan İzmir ekibi, 90'ıncı dakikada yediği golle rakibine 3-2 yenilip 1 puandan oldu. Kırmızı-lacivertliler ikinci yarının ilk haftasında konuk olduğu Nazilli ekibi karşısında yine uzatmada yıkıldı. Nazilli Belediyespor 90+4'üncü dakikada bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve Altınordu galibiyete çok yaklaşmışken 2 puan daha kaybetti.



Altınordu ligin 23'üncü haftasında bu kez Başkent deplasmanında hüsran yaşadı. Ankara Demirspor karşısında 2-0 geriden gelip 2-2'yi yakalayan İzmir temsilcisi 90+4'üncü dakikada yediği golle sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Bu karşılaşmada son anda 1 puandan olan kırmızı-lacivertliler son olarak Van Spor FK deplasmanında aynı kaderi yaşadı. Van ekibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Altınordu, 59'uncu dakikada beraberliği yakalayan rakibine 90+1'inci dakikada gol izni verdi. Van'dan eli boş dönerek 1 puandan daha olan İzmir kulübü bu puan kayıplarını yaşamasaydı ligde kalışını çok önceden ilan etmiş olacaktı. Altınordu, Buca deplasmanında ise 85'inci dakikada yediği golle beraberliği kaçırmıştı.





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