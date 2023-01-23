Altınordu'nun tesellisi Emircan

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde aldığı 2-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinin ardından deplasmanda Sakaryaspor'a aynı skorla yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Altınordu'da öz kaynak sisteminden yetişen sol kanat Emircan Gürlük, son 2 maçta attığı 2 golle alkış topladı. Gençlerbirliği randevusunda oyuna ikinci yarıda girip 66'ncı dakikada takımını 2-1 öne geçiren ve 3 puanda önemli pay sahibi olan 19 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de sahaya çıktığı Sakaryaspor müsabakasını da boş geçmedi.



Sakarya önünde 4'üncü dakikada geriye düşen Altınordu, 5'inci dakikada Emircan'la rakibine yanıt verdi. İzmir temsilcisi sahadan yenik ayrılsa da genç oyuncusunun ligin ikinci yarısındaki yükselen performansıyla teselli buldu. Bu sezonki ilk gollerini kaydeden Emircan, aynı zamanda kırmızı-lacivertli takımda öz kaynak sisteminden yetişip rakip fileleri sarsan tek futbolcu konumunda. Altınordu'nun yıldızını parlatıp satmayı planladığı gençlerden biri olan Emircan, geçen sezon 28 maçta 3 gol, 3 asistle oynamıştı.





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