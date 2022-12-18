Altınordu'nun düşüşü sürüyor!

Spor Toto 1. Lig 18. hafta maçında Erzurum FK, sahasında Altınordu ile karşılaştı.



Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Karşılaşmanın 31. dakikasında Altınordu Şeref Özcan ile 1-0 öne geçerken, Erzurumspor 44. dakikada Muhammed Özhan ile eşitliği yakaladı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Erzurum, 72. dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle öne geçmeyi başardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı.



Erzurumspor FK bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini aldı. Altınordu ise çıktığı son 8 maçtan mağlubiyetle ayrılmış oldu.



Eruzumspor puanını bu galibiyetle 20'ye çıkardı. Altınordu 12 puanda kaldı.



ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Boluspor deplasmanına gidecek. Altınordu ise Rizespor'u ağırlayacak.





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