Altınordu, Keçiören karşısındaki şanssızlığı kırmak istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak milli araya 3 puanla 16'ncı sırada giren Altınordu, pazar günü evinde karşılaşacağı 11 puanlı 3'üncü basamaktaki Ankara Keçiörengücü önünde son yıllarda üstünlük kuramadı.



İzmir ekibi son 3 sezonda ligde 6 kez karşı karşıya geldiği Başkent ekibine 5 kez mağlup olurken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-lacivertliler, 2019-20 sezonunda rakibine hem evinde hem de deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rakibiyle 2020-21 sezonunda İzmir'de çıktığı randevudan 2-0 yenik ayrılan Altınordu, Ankara'da oynanan maçı 5-3 kaybetti. Geçen sezon deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönen kırmızı-lacivertli takım, seyircisi önündeki karşılaşmayı 3-2 kaybetti.



Altınordu, Keçiörengücü önündeki son galibiyetini 3'üncü Lig'de şampiyon olduğu 2012-13 sezonunda aldı. İzmir temsilcisinin 16 Mart 2013'teki son galibiyeti 4-1'lik skorla gelmişti. Altınordu, 9 yıl sonra rakibinin bileğini bükmek istiyor.

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