Altınordu futbolcu fabrikası işliyor

Altyapısıyla Türkiye'nin haklı gururu olan Altınordu, futbolcu satışlarıyla kasasını doldurmaya devam ediyor. Son olarak Trabzonspor'a Enis Destan'ı gönderen kırmızı-lacivertli ekip, bu sezon 5, toplamda 21. satışını gerçekleştirdi. Burak İnce'yi A.Bielefeld'e veren İzmir ekibi; Metehan Mimaroğlu (Adana Demir), Oğulcan Ülgün (Konyaspor) ve Erhan Erentürk'ü (Bursaspor) öz kaynağından çıkararak sattı.



EN ÇOK PARA ÇAĞLAR'DAN

2014-15'te 1. Lig'e adım atan Altınordu, 'futbolcu fabrikası'ndaki 21 oyuncudan 34.6 milyon Euro kazandı. En yüksek kârını Çağlar Söyüncü'yü 7.9 milyon Euro'ya Freiburg'a satarak yapan İzmir ekibi, 5.2 milyon Euro'yu da bir sonraki Leicester City'ye transferinden kasasına koydu. Cengiz Ünder'i (Başakşehir) 4.8'e, Berke Özer'i de (F.Bahçe) 2.5 milyon Euro'ya gönderdi. Spor Toto 1. Lig'de tamamı Türk futbolculardan oluşan kadrosuyla mücadele eden Altınordu, altyapısıyla Türk futboluna gelecekte de birçok isim kazandıracağa benziyor.



Cengiz Ünder

1997 doğumlu Cengiz 2013'te Altınordu'ya katıldı. 2016'da Başakşehir'e gitti. Sırasıyla Roma, Leicester, Marsilya formaları giydi. Şu an Marsilya'da görev yapıyor.



Berke Özer

2000 doğumlu Berke 2013'te Altınordu'ya 2018'de F.Bahçe'ye geldi. İki sezon Westerlo'da kiralık oynadıktan sonra F.Bahçe'ye döndü.



Burak İnce

2004 doğumlu Burak 2015'te Altınordu'ya geldi. Ara transferde Alman ekibi Bielfeld'e imza attı.



Enis Destan

2002 doğumlu Enis 2017'de Altınordu altyapısına girdi. Bu hafta Trabzonspor'a 4.5 yıllık imza attı.



Çağlar Söyüncü

1996 doğumlu Çağlar, 2014'te Altınordu'ya katıldı. 2016'da Freiburg'un yolunu tuttu. Bugün Leicester City forması giyiyor.





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