Altınordu, evinde kazanarak ligde kalmayı garantiledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Play-Off hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup eden Altınordu, bitime 2 hafta kala kümede kalışını ilan ederek rahatladı.



Geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadıktan sonra bu yıl 2'nci Lig'de uzun süre korkulu rüya gören İzmir temsilcisi son haftalarda özellikle iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla lige tutundu. Taraftarının önünde çıktığı son 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan kırmızı-lacivertliler, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı adeta kalesi haline getirdi. Bu periyotta Karacabey Belediyespor, Bursaspor, Adıyaman FK, Kırşehir FSK, Zonguldak Kömürspor, Esenler Erokspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu'nu İzmir'den eli boş gönderen Altınordu; Diyarbekirspor'la berabere kalıp, sadece Beyoğlu Yeni Çarşı'ya boyun eğdi.



Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, Yeni Mersin İdmanyurdu galibiyeti sonrası soyunma odasında futbolcularını, bu sezon göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ederek, "Bu sezon bizim için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçti. Yeni bir ligde oynadık. Birçok oyuncumuz bu ligde ilk kez forma giydi. Genç oyuncular olarak bazı zorluklar yaşadık. Fakat bu zorluklara rağmen ligde kalmayı başardık. Göstermiş olduğunuz mücadeleden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da genç oyuncularını telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.



Sezonun son 2 haftasında Play-Off mücadelesi veren Karacabey Belediyespor (D) ve Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek İzmir ekibi, ligi üst üste alacağı galibiyetlerle noktalamayı hedefliyor.





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