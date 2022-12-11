Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrumspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Üzeyir Ergün ve 12. dakikada Celal Dumanlı kaydetti.
Üst üste 2. galibiyetini alan Bodrumspor, puanını 28'e yükseltti. Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Altınordu, 12 puanda kaldı.
Bodrumspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Altınordu ise gelecek hafta BB Erzurumspor'a konuk olacak.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Burak Pakkan, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut
Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı (Dk. 81 Furkan Yöntem), Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 14 Rahmi Salih Kaya), Kubilay Aktaş (Dk. 46 Hasan Hüseyin Acar), Metehan Yılmaz, Şeref Özcan (Dk. 65 Abdullah Soğucak), Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Emircan Gürlük, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Erdi Dikmen
Bodrumspor: Sousa, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 88 Yekta Kurtuluş), Kenan Özer (Dk. 80 Süleyman Güneş), İmeri (Dk. 88 Musa Caner Aktaş), Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Celal Dumanlı (Dk. 71 Koray Kılınç), Cenk Şen, Erdem Çetinkaya (Dk. 80 Erkan Değişmez)
Goller: Dk. 8 Üzeyir Ergün, Dk.12 Celal Dumanlı (Bodrumspor),
Sarı kartlar: Dk. 30 Volkan Fındıklı, Dk. 38 Rıdvan Koçak (Altınordu), Dk. 55 Erdem Çetinkaya, Dk. 89 Sousa (Bodrumspor)
Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Üzeyir Ergün ve 12. dakikada Celal Dumanlı kaydetti.
Üst üste 2. galibiyetini alan Bodrumspor, puanını 28'e yükseltti. Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Altınordu, 12 puanda kaldı.
Bodrumspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Altınordu ise gelecek hafta BB Erzurumspor'a konuk olacak.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Burak Pakkan, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut
Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı (Dk. 81 Furkan Yöntem), Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 14 Rahmi Salih Kaya), Kubilay Aktaş (Dk. 46 Hasan Hüseyin Acar), Metehan Yılmaz, Şeref Özcan (Dk. 65 Abdullah Soğucak), Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Emircan Gürlük, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Erdi Dikmen
Bodrumspor: Sousa, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 88 Yekta Kurtuluş), Kenan Özer (Dk. 80 Süleyman Güneş), İmeri (Dk. 88 Musa Caner Aktaş), Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Celal Dumanlı (Dk. 71 Koray Kılınç), Cenk Şen, Erdem Çetinkaya (Dk. 80 Erkan Değişmez)
Goller: Dk. 8 Üzeyir Ergün, Dk.12 Celal Dumanlı (Bodrumspor),
Sarı kartlar: Dk. 30 Volkan Fındıklı, Dk. 38 Rıdvan Koçak (Altınordu), Dk. 55 Erdem Çetinkaya, Dk. 89 Sousa (Bodrumspor)
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