29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Altınordu'dan iki imza daha

Altınordu, eski oyuncuları İzlem Anıl Balakkız ve Fırat Başkaya'yı yuvaya döndürdü.

calendar 29 Ağustos 2025 16:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da dış transferde altyapısından yetişen iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

İlk olarak Avustralya doğumlu 22 yaşındaki gurbetçi stoper Birhan Elibol ile 3 yıllık sözleşme imzalayan İzmir temsilcisi, şimdi de eski orta saha oyuncusu İzlem Anıl Balakkız ve eski sağ beki Fırat Başkaya'yı 1'er yıllığına yuvaya döndürdü.

Kırmızı-lacivertlilerde 2016'da profesyonel olduktan sonra farklı kulüplere kiralanıp A takımda şans bulamadan kulüpten ayrılan 26 yaşındaki Anıl, geçen sezon 3'üncü Lig'de Fatsa Belediyespor formasıyla 28 maça çıktı.

Altınordu'da 2024'te profesyonel olup A takımda oynamadan geçen sezon başında Fenerbahçe altyapısına transfer olan 19 yaşındaki Fırat ise sarı-lacivertli formayla U19 Elit Ligi'nde 28 müsabakada görev yaptı.



RAKİP İSKENDERUNSPOR

Ligde geçen hafta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu yarın 2'nci hafta mücadelesinde İskenderunspor'a konuk olacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı Doğu Yılmız yönetecek. İzmir ekibi zorlu deplasmanda 3 puanla dönerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İskenderunspor ilk maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile 0-0 berabere kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
