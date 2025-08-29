Altınordu'dan iki imza daha

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da dış transferde altyapısından yetişen iki oyuncuyu kadrosuna kattı.



İlk olarak Avustralya doğumlu 22 yaşındaki gurbetçi stoper Birhan Elibol ile 3 yıllık sözleşme imzalayan İzmir temsilcisi, şimdi de eski orta saha oyuncusu İzlem Anıl Balakkız ve eski sağ beki Fırat Başkaya'yı 1'er yıllığına yuvaya döndürdü.



Kırmızı-lacivertlilerde 2016'da profesyonel olduktan sonra farklı kulüplere kiralanıp A takımda şans bulamadan kulüpten ayrılan 26 yaşındaki Anıl, geçen sezon 3'üncü Lig'de Fatsa Belediyespor formasıyla 28 maça çıktı.



Altınordu'da 2024'te profesyonel olup A takımda oynamadan geçen sezon başında Fenerbahçe altyapısına transfer olan 19 yaşındaki Fırat ise sarı-lacivertli formayla U19 Elit Ligi'nde 28 müsabakada görev yaptı.

Ligde geçen hafta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu yarın 2'nci hafta mücadelesinde İskenderunspor'a konuk olacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı Doğu Yılmız yönetecek. İzmir ekibi zorlu deplasmanda 3 puanla dönerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İskenderunspor ilk maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile 0-0 berabere kaldı.