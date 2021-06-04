Altınordu'da sözleşmesi sona eren Furkan Çil takımdan ayrıldı

Altınordu'da Furkan Çil'in gelecek sezon kadroda yer almayacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu'da sözleşmesi sona eren Furkan Çil takımdan ayrıldı
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04 Haziran 2021 15:55
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Furkan Çil'in gelecek sezon kadroda yer almayacağı bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi biten Furkan Çil'e kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi.

2019-2020 sezonu devre arasında Altınordu'ya transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil, bu süreçte 47 müsabakada 1 gol kaydetti.

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