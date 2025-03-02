2'nci Lig Beyaz Grup'ta bir üst lig hedefiyle mücadele eden Play-Off hattındaki Altınordu, evinde ilk 6 yarışı veren Beykoz Anadoluspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini 4 maça çıkarma fırsatını kaçırdı.
İzmir temsilcisi müsabakanın 14'üncü dakikasında yeni transferlerinden Yakal'ın golüyle öne geçmesine rağmen 38'inci dakikada kalesinde gol görerek skoru koruyamadı.
Kırmızı-lacivertli ekibin yenilmezlik serisi ise 9 haftaya yükseldi. Son mağlubiyetini evinde 8 Aralık'ta İskenderunspor'a 2-1 yenilerek alan Altınordu, son 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. İzmir ekibinde teknik direktör Ersan Parlatan, takımın başında yer aldığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlikle 2 puan ortalaması yakaladı.
Altınordu'da seri sona erdi
Altınordu, Beykoz Anadoluspor'la berabere kalarak galibiyet serisini kaçırdı.
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02 Mart 2025 14:52
2'nci Lig Beyaz Grup'ta bir üst lig hedefiyle mücadele eden Play-Off hattındaki Altınordu, evinde ilk 6 yarışı veren Beykoz Anadoluspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini 4 maça çıkarma fırsatını kaçırdı.
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