Altınordu'da Murat Korkmaz takımdan memnun

TFF 2. Lig ekibi Altınordu'da Sportif Direktör Murat Korkmaz, çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Altınordu'da Murat Korkmaz takımdan memnun
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21 Temmuz 2024 14:28
TFF 2'nci Lig'de sezona Kocaeli Kartepe kampında hazırlanan Altınordu'da Sportif Direktör Murat Korkmaz, güzel bir çalışma ortamı yakaladıklarını söyledi.

Geçen sezonun aksine bu yıl sezon başında kadrosunu özellikle gurbetçi oyuncu transferleriyle yenileyen kırmızı-lacivertli ekipte Korkmaz, "Kamp sürecimiz güzel geçiyor. Öncelikle takımda uyumu sağlamaya çalışıyoruz, sonra oyunu oturtmaya çalışacağız. Kampta 2 önemli hazırlık maçı oynayıp eksiklerimizi göreceğiz. Sonrasında İzmir'de Metin Oktay Yerleşkesi'nde üçüncü etap çalışmalarına başlayacağız" dedi.

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