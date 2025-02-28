Altınordu'da Murat Korkmaz takıma inanıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon gurbetçi oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosuyla Play-Off hattında yer alan Altınordu'da sportif direktör Murat Korkmaz, sezon sonunda bir üst lige çıkacaklarına inandığını dile getirdi.
1'inci Lig'den düştükten sonra geçen sezon 2'nci Lig'i iyi analiz ettiklerini belirten Murat Korkmaz, "Gurbetçi oyunculara sahip çıkmak istedik. Yurtdışında çok iyi bir scouting ekibimiz var. Oyuncu alma direktörü pozisyonu çok önemli. Bu 1 ayda olan bir şey değil, sezon başlamadan 6 ay önce araştırmalara başlamıştık. Bu lige, bütçemize ve misyonumuza uygun oyuncuları transfer ettik" dedi.
Almanya ve Türkiye'nin farklı kültürlere sahip ülkeler olduğunu anlatan sportif direktör Korkmaz, "Ben de bir gurbetçi olarak Türkiye'ye ilk geldiğimde zorluk yaşadım. Biz birçok gurbetçinin Türkiye'de uyum problemi yaşadığını gördük ama bu kesinlikle ülkece skor odaklı olduğumuz için. Aldığımız sporcunun hemen verim vermesini bekliyoruz. Biz çok büyük yeteneklere sahip onlara zaman veriyoruz, uygun ortamı sağlıyoruz. Hocamız gurbetçi, oyuncu alım direktörü gurbetçi, ben de gurbetçiyim. Kadromuza 10'un üzerinde gurbetçi futbolcu aldık. Ortamı genişlettiğimizde uyum sorununu daha çabuk atlattık" diye konuştu.
'SÜPER LİG VE AVRUPA'DAN İZLENİYORUZ'
Altınordu'nun Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin scout ekipleri tarafından takip edildiğini söyleyen Murat Korkmaz, "Altınordu bir futbolcu fabrikası. Kulüp olarak amacımız bu oyuncuları vitrine çıkarıp tekrar Avrupa'ya geri satmak. Birçoğunun Almanya vatandaşlığı da var. Hüseyin, Emre, Yusuf Örnek gibi oyuncularımız Almanya'nın en büyük kulüplerinin altyapılarında yetiştiler. Zaten tanınıyorlar. Diğer futbolcular da öyle. Ne yazık ki pandemiden ve yanlış tercihlerden dolayı Bundesliga'da A takımlara o adımı atamadılar. Burada ikinci şanslarını çok iyi değerlendiriyorlar. İnşallah yine büyük yerlerde buradaki çocukları görürüz" şeklinde konuştu.
'YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLABİLİR'
Ligde lider Sarıyer'in 9 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Altınordu'nun sezonu zirvede bitirebileceğini ifade eden sportif direktör Korkmaz, "Bu gurbetçi transferlerini yaptığımızda herkes tereddütteydi. Almanya 4'üncü Lig, 5'inci Lig oyuncuları diyorlardı. Bütün tezlerimiz doğru çıktı. Biz zaten bu başarılı olacağımızı biliyorduk, sezon başında şampiyonluk hedefimizi koymuştuk. Play-Off hedefimiz var ama sportif açıdan imkansız gibi görünse de futbolda her şey olabilir. 9 puanı ben çok büyük fark olarak görmüyorum. Batman'la, Sarıyer'le oynayacağız. Bu yolun sonunda şampiyonluk bile olabilir" yorumu yaptı.
'GÜZEL BİR U19 PROJEMİZ VAR'
Altınordu'nun bu sezon U19, U17, U15 ve U14 yaş kategorilerinde liglerden çekilip oyuncuların farklı kulüplere gitmesini de değerlendiren Murat Korkmaz şöyle devam etti:
"Çok iyi sporcularımızı, çok iyi kulüplere verdik. İleride çok güzel geri dönüşler alacağımıza inanıyoruz. İyi çocuklar yetiştirip teslim ettik. O kulüplerle iletişim içerisindeyiz. Altınordu'nun 200 tane futbol okulu, 22 bin tane futbolcusu var. U11, U12, U13 var, onlar geliyor. Altınordu'nun 1-2 sene sonra bütün kategorileri dolduracağına eminim. Zaten kulüp olarak gelecek sezonla ilgili güzel bir U19 projemiz var aklımızda. Burada söylemek yanlış olur. Mehmet Bey bir karar verdiğinde sonraki adımını düşünüyordur, hepimizden bir adım öndedir."
LİGDE RAKİP BEYKOZ ANADOLU
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu yarın evinde Beykoz Anadoluspor'la karşı karşıya gelecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 14.00'te başlayacak 25'inci hafta mücadelesinde Yusuf Adnan Kendirciler düdük çalacak. Maçın biletleri 250 TL'den satılacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Alper forma giyemeyecek. İyileşen Bahattin'in kadroda yer alması beklenirken, hafif ağrıları olan Alparslan'ın durumu maç saatinde netleşecek. Ligde 47 puanla 3'üncü sırada yer alan Altınordu, 35 puanı bulunan 7'nci basamaktaki İstanbul ekibini yenerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda Altınordu rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti.
Altınordu'da Murat Korkmaz takıma inanıyor
Altınordu, gurbetçi oyuncularıyla Play-Off hattında ilerlerken şampiyonluk umutlarını sürdürüyor.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon gurbetçi oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosuyla Play-Off hattında yer alan Altınordu'da sportif direktör Murat Korkmaz, sezon sonunda bir üst lige çıkacaklarına inandığını dile getirdi.
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