Altınordu'da Metehan'ın golü yok, asisti çok

Altınordu'da ikinci dönemini geçiren Metehan, sezonun ilk yarısında Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 10 maçta oynayıp skora katkı sağlayamadı.



Bir alt ligde yer almasına rağmen devre arasında yıldızının parladığı Altınordu'ya dönmeyi tercih eden 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kırmızı-lacivertlilere kümede kalma mücadelesinde ciddi katkı sundu. İlk olarak 2'nci devrenin ilk haftasındaki 2-1'lik Gençlerbirliği zaferinde Ali Özgün'e asist yapan Metehan, 2-1 kaybettikleri Pendikspor deplasmanında aynı futbolcuya gol pasını verdi. İç sahadaki 2-1'lik Tuzlaspor zaferinde 89'uncu dakikada rakip fileleri sarsan Emircan'ın golünü hazırlayan deneyimli futbolcu, son olarak 5-2'lik Denizlispor galibiyetinde 3 asistle yıldızlaştı.



Metehan Mimaroğlu, Denizlispor randevusunda yaptığı asistlerle önce Kürşad'a sonra ise Ali Özgün ve Hüsamettin'e gol sevinçleri yaşattı. İlk 11'deki yerini sağlamlaştıran Metehan, 8 Nisan'daki Eyüpspor maçında gol siftahı yapmayı hedefliyor.



AKADEMİYE ÖVGÜ



Altınordu'nun Torbalı'da bulunan futbol akademisine yurt dışından övgüler gelmeye devam ediyor. Yurt dışından birçok takımı Metin Oktay Yerleşkesi'nde ağırlayan Altınordu'nun bu defaki misafirleri ise Alman ekiplerinden Havelse ile TSV Krähenwinkel-Kaltenweide Akademi takımları oldu. Kuşadası'nda kamp yapan iki takım, çalışmalarının bir bölümünü Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirdi. Tesisleri gezen her iki takımın teknik heyeti ve futbolcular, Metin Oktay Yerleşkesi'ne hayran kaldı. Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) İdari Direktörü Ahmet Furkan Can tarafından her iki kulübün yetkililerine isimleri yazılı forma hediye takdim edildi.



TSV Krähenwinkel-Kaltenweide Gençlik Koordinatörü Marco Biester, oğlunun Almanya'da bir akademide eğitim gördüğünü ve bu nedenle çok rahat kıyaslama yapabileceğini dile getirerek, "Almanya'da böyle bir akademi, böyle imkanlar sadece Bayern Münih, Dortmund gibi büyük takımlarda var. Fazla takımda olduğunu bilmiyorum. Altınordu Futbol Kulübü'nü böyle yatırımlar yaptığı için tebrik ediyorum. Buradan da zaten iyi futbolcular yetişmeye devam ediyor" diye konuştu.





