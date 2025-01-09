Altınordu'da Korkmaz yine iddialı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına lider Sarıyer'in 6 puan gerisinde 3'üncü sırada giren 35 puanlı Altınordu'da Sportif Direktör Murat Korkmaz, sezon başında koydukları şampiyonluk hedefinden sapmadıklarını vurguladı.



Antalya'da bugün sona eren kamp döneminin verimli geçtiğini dile getiren Murat Korkmaz, "Güzel bir ilk devre geçirdik. Sporcularımız zaten uyumu ve takım ruhunu yakalamıştı. Burada yapılan antrenmanlarda o takım ruhunun verdiği neşeyi ve daha çok çalışmalarını görmek bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.



Zorlu bir ikinci yarının tüm takımları beklediğini dile getiren Altınordu Sportif Direktörü Korkmaz, "Sporcularımız en iyi seviyede. Özgüvenimiz yüksek bir şekilde ikinci devreye çok iyi bir şekilde başlayacağız ve bitireceğimizi düşünüyoruz. Biz yetiştirici bir takımız, aynı anda da yarışmacı takım olmamız lazım. Bu sene büyük bir değişime gittik. A takımın yüzde 75'ini değiştirip gurbetçi evlatlarımıza sahip çıktık. Birçok insan sezon başı bizi böyle beklemiyordu. Ama biz buna inanıyorduk. Sağ olsun başkanımız ve yönetim kurulumuz da buna inandı, bize güvendi" dedi.



"DOĞRU TEKNİK DİREKTÖR BULDUK"



Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, teknik ekip seçiminde hata yapmadıklarını ifade ederek, "Doğru antrenörü, teknik direktörü bulduk Olcay Şahan'la. Doğru ekibi kurduk teknik ekip olarak. Ve bu bizi çok ileri taşıdı. Liderle aramızda puan farkı var ama biz ona çok takılmıyoruz. Çünkü futbolda neler olabileceğini, takımımızın kapasitesini bildiğimiz için sezon başında söyleyebildiğimiz gibi şimdi de şampiyonluk hedefimizin olduğunu tekrar dile getirebilirim" şeklinde konuştu.



