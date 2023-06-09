Altınordu'da futbolcular belirsizliğin çözülmesini bekliyor

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşen Altınordu'da sözleşmesi devam eden futbolcular endişeli bekleyişe geçti.



Kırmızı-lacivertlilerin lige veda etmesinin ardından Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devretmek istediğini açıklaması belirsizliğe yol açtı. Teknik direktör Hasan Özer'le de yollarını ayıran İzmir ekibinde yeni sezon öncesi kadronun nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, futbolcular gelecek kaygısına düştü.



Şu ana kadar kulübe herhangi bir talip çıkmadığı öğrenilirken, yönetim ve oyuncular bir yol haritası belirleyemedi.

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