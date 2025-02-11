Altınordu altyapısı, Fenerbahçe ve Galatasaray'a

Altınordu'nun yatılı oyuncu barındırmama kararı almasının ardından U14, U15 ve U17 takımları dağıtıldı. Oyuncuların büyük bölümünü Fenerbahçe ve Galatasaray aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu altyapısı, Fenerbahçe ve Galatasaray'a
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11 Şubat 2025 15:42
Son güncelleme 11 Şubat 2025 15:55

TÜRK futbolunda Seyit Mehmet Özkan başkanlığında şirketleşmesinin ardından kurduğu altyapı tesisleri ve oyuncu yetiştirme konusunda parmakla gösterilen Altınordu, U19'dan sonra 3 farklı yaş kategorisinde daha akademi liglerinden çekildi.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sonrası Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatılı oyuncu barındırmama kararı almasının ardından U14, U15 ve U17 takımları dağıldı. Bu yaş gruplarında gelişim liglerinden çekilen Altınordu'nun futbolcuları farklı kulüplerle anlaşmaya başladı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ FENERBAHÇE'YE GİTTİ

Aralık ayında profesyonel sözleşme imzalayan 22 kişilik U17 takımının yanı sıra U14 ve U15 takımlarından milli futbolcuların büyük bölümünü Fenerbahçe kaptı ve lisanslarını TFF'den çıkarmaya başladı.

G.SARAY LİSANLARI ÇIKARMAYA BAŞLADI

Galatasaray'ın da bazı Altınordulu oyuncularla anlaşıp lisanslarını çıkarmaya başladı.

BEŞİKTAŞ, OYUNCU ALMAMA KARARI VERDİ

Beşiktaş yönetiminin İzmir temsilcisinden futbolcu almama kararı verdiği belirtildi.

BONSERVİS YOK, SADECE PAY VAR

Altınordu'nun farklı kulüplere giden milli oyuncularından bonservis ücreti almayacağı, yapılacak sözleşmelerde oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma maddesi yer aldığı dile getirildi. 

SADECE İZMİR BÖLGESİYLE DEVAM EDECEK

Yıllardır Türkiye'nin birçok ilinden oyuncu keşfedip altyapıda barındıran kırmızı-lacivertli kulüp şu an için sadece İzmir bölgesinden yetişen oyuncularla U11, U12 ve U13 kategorilerinde yarışmaya devam ediyor. Futbol okulları ise tüm Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Akademi liglerinde dağılan kategorilerde pek çok Türkiye şampiyonluğu bulunan Altınordu, ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde de temsil etmişti. 


Galatasaray'ın şu ana kadar lisansını çıkardığı oyuncular

Cem Efe Eroğlu
Eren Kaya
Kuzey Yıldız
Ahmet Poyraz Çakmak
Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu
Muhammet Burak Görgin
Eren Topaloğlu
Eymen Ayyıldız
Yusuf Bahram
Yağız Ünlen
Mert Samed Selam
Doruk Kadiroğlu
Poyraz Kirişkuzu
Yusuf Sivaslıoğlu

Fenerbahçe'nin şu ana kadar lisansını çıkardığı oyuncular

Ömer Yiğit Tiryakigil
Ata Gür
Enis Budak
Mustafa Serhan Kök
Baran Yolaçan

 


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