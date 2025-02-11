Altınordu altyapısı, Fenerbahçe ve Galatasaray'a

TÜRK futbolunda Seyit Mehmet Özkan başkanlığında şirketleşmesinin ardından kurduğu altyapı tesisleri ve oyuncu yetiştirme konusunda parmakla gösterilen Altınordu, U19'dan sonra 3 farklı yaş kategorisinde daha akademi liglerinden çekildi.



Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sonrası Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatılı oyuncu barındırmama kararı almasının ardından U14, U15 ve U17 takımları dağıldı. Bu yaş gruplarında gelişim liglerinden çekilen Altınordu'nun futbolcuları farklı kulüplerle anlaşmaya başladı.



BÜYÜK BÖLÜMÜ FENERBAHÇE'YE GİTTİ



Aralık ayında profesyonel sözleşme imzalayan 22 kişilik U17 takımının yanı sıra U14 ve U15 takımlarından milli futbolcuların büyük bölümünü Fenerbahçe kaptı ve lisanslarını TFF'den çıkarmaya başladı.



G.SARAY LİSANLARI ÇIKARMAYA BAŞLADI



Galatasaray'ın da bazı Altınordulu oyuncularla anlaşıp lisanslarını çıkarmaya başladı.



BEŞİKTAŞ, OYUNCU ALMAMA KARARI VERDİ



Beşiktaş yönetiminin İzmir temsilcisinden futbolcu almama kararı verdiği belirtildi.



BONSERVİS YOK, SADECE PAY VAR



Altınordu'nun farklı kulüplere giden milli oyuncularından bonservis ücreti almayacağı, yapılacak sözleşmelerde oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma maddesi yer aldığı dile getirildi.



SADECE İZMİR BÖLGESİYLE DEVAM EDECEK



Yıllardır Türkiye'nin birçok ilinden oyuncu keşfedip altyapıda barındıran kırmızı-lacivertli kulüp şu an için sadece İzmir bölgesinden yetişen oyuncularla U11, U12 ve U13 kategorilerinde yarışmaya devam ediyor. Futbol okulları ise tüm Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Akademi liglerinde dağılan kategorilerde pek çok Türkiye şampiyonluğu bulunan Altınordu, ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde de temsil etmişti.





Galatasaray'ın şu ana kadar lisansını çıkardığı oyuncular



Cem Efe Eroğlu

Eren Kaya

Kuzey Yıldız

Ahmet Poyraz Çakmak

Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu

Muhammet Burak Görgin

Eren Topaloğlu

Eymen Ayyıldız

Yusuf Bahram

Yağız Ünlen

Mert Samed Selam

Doruk Kadiroğlu

Poyraz Kirişkuzu

Yusuf Sivaslıoğlu



Fenerbahçe'nin şu ana kadar lisansını çıkardığı oyuncular



Ömer Yiğit Tiryakigil

Ata Gür

Enis Budak

Mustafa Serhan Kök

Baran Yolaçan







