Altekma, Spor Toto'ya geçit vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Altekma, sahasında Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altekma, Spor Toto'ya geçit vermedi
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30 Kasım 2024 21:55
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Altekma, Spor Toto'yu konuk etti.

TVF Ziraat Bankkart Salonun'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.
 Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Eser Türkoğlu

Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Bahov, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir, Zilic)

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagutita, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Ömer Faruk Dur, Muhammed Kaya)

Setler: 25-20, 25-23, 16-25, 27-25

Süre: 116 dakika (25, 31, 23, 37)

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