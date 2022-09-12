Spor Toto 1. Lig'de 5. haftada evinde lider Bodrumspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini alan ve rakibinin namağlup unvanını sona erdiren Altay, taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.



SİNAN KALOĞLU RAHATLADI



Ligde 3. haftada iç sahadaki Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası tribünler tarafından istifaya davet edilen teknik direktör Sinan Kaloğlu da elde edilen galibiyetle birlikte rahat bir nefes aldı. Genç teknik adam geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda alınan Hatayspor galibiyetinin ardından takımın başında ikinci kez zafer elde etti.



KALECİ EREN'İN İLK DENEYİMİ



Siyah-beyazlılarda sakatlık yaşayan kaleci Ozan'ın yerine ikinci yarıda eldivenleri devralan 21 yaşındaki Eren Karataş, 1. Lig'de ilk maçına çıktı.



Geçen sezon Bergama Belediyespor'da kiralık oynayan Eren, 3. Lig'de 10 müsabakada görev yapmıştı. Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'ın ağabeyi olan Eren, Bodrumspor önünde kalesini gole kapattı.





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