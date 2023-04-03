Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altay, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki maçı İzmir ekibi 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Altay'a galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada penaltıdan Marco Paixao, 50. dakikada Zeki Yıldırım ve 64. dakikada Ceyhun Gülselam attı. Sakaryaspor'un tek golü 30. dakikada Oğuz Yıldırım'dan geldi.
Sakaryaspor'da Isaac Donkor, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Altay, 31 puana yükseldi. Sakaryaspor 52 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Altay, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, evinde Manisa FK'yi ağırlayacak.
Karşılaşmada Altay'a galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada penaltıdan Marco Paixao, 50. dakikada Zeki Yıldırım ve 64. dakikada Ceyhun Gülselam attı. Sakaryaspor'un tek golü 30. dakikada Oğuz Yıldırım'dan geldi.
Sakaryaspor'da Isaac Donkor, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Altay, 31 puana yükseldi. Sakaryaspor 52 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Altay, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, evinde Manisa FK'yi ağırlayacak.
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