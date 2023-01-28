Altay, Keçiören'e karşı galibiyet arıyor

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altay evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay, Keçiören'e karşı galibiyet arıyor
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28 Ocak 2023 16:46
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altay, 29 Ocak Pazar günü Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ankara Keçiörengücü-Altay karşılaşmasında hakem Raşit Yorgancılar düdük çalacak.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Zeki Yıldırım yarın forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında İzmir'deki müsabaka 3-1 Ankara Keçiörengücü'nün galibiyetiyle tamamlanmıştı.

Altay, ligde son 4 maçından puan çıkaramadı. İlk 21 haftada 18 puanı bulunan İzmir temsilcisi, 22. haftaya düşme hattındaki Altınordu'nun 2 puan üzerinde averajla 14. durumda girdi.

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