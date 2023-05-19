Altay'ın ligde kalma sevinci

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Tuzlaspor'u konuk edecek Altay'ın teknik direktörü Ayhan Tuna Üzümcü, "Ligin son 2 haftasına kadar sıkıntılı bir süreç geçirsek de takımı ligde tutmak bizim adımıza sevindirici oldu." dedi.



Üzümcü, AA muhabirine, geçen sezon Süper Lig'den düştükten sonra Afyonkarahisar kampına 30 genç oyuncuyla gittiklerini kaydetti.



Daha sonra kadrolarında tutmaları gereken 7-8 tecrübeli isimle yollarına devam ettiklerini hatırlatan Üzümcü, şöyle konuştu:



"Sezona başlarken, 'Sabırlı olursak, ilk 5 hafta biraz sancılı geçebilir ama ardından iyi sonuçlar alırız' diye düşünüyorduk. Sinan (Kaloğlu) Hoca'yla devam etmenin avantajı da buydu. Oyuncu grubunu tanıyan teknik direktörümüzle devam etmiştik. Ardından 5. haftadaki Bodrumspor maçıyla beraber başlayan iyi mücadele vardı. Ligin son 2 haftasına kadar sıkıntılı bir süreç geçirsek de takımı ligde tutmak bizim adımıza sevindirici oldu."



Üzümcü, transfer yasağı nedeniyle genç oyuncuları takıma kazandırdıklarını belirterek, Sinan Kaloğlu'nun görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe geçmesiyle sistemsel bir takım değişiklikler yaptıklarını söyledi.



- "Alt yaş gruplarından oluşan elit grup meyvelerini vermeye başladı"



Geçen sene, özellikle de düşme ihtimallerinin yükseldiği haftalarda 16, 17 ve 19 yaş altı takımlarındaki yetenekli oyuncuları tek bir grup altında topladıklarını anlatan Üzümcü, böylece bir elit grup kurduklarını dile getirdi.



"Alt yaş gruplarından oluşan elit grup meyvelerini vermeye başladı." diyen Üzümcü, "İçeriden transferin birçoğunu oradan yaptık. Şimdi o grup hala devam ediyor. 1-2 sene sonra onlar da Altay formasını giyip, takımı bu liglerde temsil edebilecek duruma gelecekler. Güzel bir proje oldu. Oyuncular gelişmeye devam ediyor. Gelişirken de onları A takıma nasıl kazandırabiliriz, bunun yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı.



Futbolcuların bu süreçte Altay'ı çok iyi şekilde temsil ettiğini kaydeden Üzümcü, "Birçok probleme rağmen, ödemelerle, taraftarın aldığı cezalarla alakalı... Neredeyse bu sezon hiç taraftarla maç oynamadık. İç saha avantajını hiçbir zaman kullanamadık. Çok kritik maçlarda kırmızı kartlarla nereden baksanız bir saat eksik oynadık. Ona rağmen bu karakterli oyuncu grubu, takımı 2 hafta öncesinden kümede tutmayı başardı. Bu iftihar edilecek bir durum. Onlarla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.



Üzümcü, ligde geriye bir amaçlarının kaldığını belirterek, "Marco (Paixao) gibi daha önce defalarca gol kralı olan, bu sezon da olma ihtimali çok yüksek arkadaşımızın yine zirvede bitirmesini sağlarsak, bizim için bir sevinç daha olacak." diyerek sözlerini tamamladı.







