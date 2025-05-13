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Altay gençlerine sarıldı

Altay'da yönetimin en az 2 genç futbolcusunu satıp iyi bir gelir elde etmeyi planladığı ortaya çıktı.

calendar 13 Mayıs 2025 17:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay gençlerine sarıldı
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşüp yeni sezonda 3'üncü Lig'de boy gösterecek olan Altay genç oyuncularına sarıldı.

Transfer yasağı bulunan, borçları yüzünden puan silme cezaları alan siyah-beyazlılarda yönetimin en az 2 genç futbolcusunu satıp iyi bir gelir elde etmeyi planladığı ifade edildi.

Gelecek parayla mevcut kadroyu korumayı hedefleyen Altay'da sağ kanat Onur Efe ve stoper Yunus Efe Sarıkaya'ya üst liglerden birçok kulübün talip olduğu vurgulandı. Kurmayların da transfer tekliflerini titizlikle değerlendirdiği, en kısa sürede iki oyuncunun üst liglerden bir takıma uğurlanacağı bildirildi.

Altay'ın altyapısından vitrine çıkardığı 23 yaşındaki Onur Efe 30 maçta forma giyip 7 kez fileleri sarstı. 18 yaşındaki Yunus Efe de 33 maçta oynayıp 1 gol attı.

 
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