Altay, Galatasaray deplasmanında puan arayacak

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Altay, 4 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.



Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Altay müsabakasında hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.



Ligde 17 puanla 13. sırada bulunan Altay, son galibiyetini aldığı 7. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasından sonra çıktığı 7 müsabakada 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.



Khaly Thiam'ın cezalı olduğu siyah-beyazlı ekipte, bu önemli maç öncesi Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın ise sakatlıkları devam ediyor.





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