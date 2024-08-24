Altay'dan tasarruf; eski formalarla oynayacak

Altay'ın 2024-2025'te geçen sezon 1'inci Lig'de giydiği formalarla sahaya çıkacağı belirtildi. Eksik olan formaların tedarik işlemlerinin yapıldığı öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay'dan tasarruf; eski formalarla oynayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ağustos 2024 13:35
 TFF 2'nci Lig'e büyük bir borç yüküyle düşen Altay, yeni sezonda eski formalarıyla mücadele edecek.

Siyah-beyazlıların mayıs ayı sonunda yapılan genel kurulunda kulübün borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklanmış ve futbol şubesinin bir şirkete devredilmesi kararı alınmıştı.

Bu süreçte yatırımcı bulamayan İzmir temsilcisinde mali sıkıntıların sürmesi yönetimin farklı çözümler aramasına neden oldu.

Altay'ın 2024-2025'te geçen sezon 1'inci Lig'de giydiği formalarla sahaya çıkacağı belirtildi. Eksik olan formaların tedarik işlemlerinin yapıldığı öğrenildi. Kulüp masraflarını kısma yöntemine giden yönetimin alacağı bulunan oyunculara ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sürdürdüğü bildirildi. Altay'da sağlık kontrollerinin de önümüzdeki hafta gerçekleşeceği gelen haberler arasında.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery