Altay'dan şirketleşme hamlesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Başkanı Ayhan Dündar, kulübün borç yükünü hafifletmek için şirketleşme çalışmalarının başladığını açıkladı.



Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Altay Başkanı Dündar, "Divan Kurulu'nun şirketleşme çalışmaları devam ediyor. Belli bir seviyeye geldi. Hangi şirket modelinin kulübümüze uygun olacağı şema oturdu gibi. Yakın zamanda tüzük yenileme ve şirketleşme ile ilgili genel kurula gideceğiz. Yetki aldıktan sonra Altay'ın genlerine uygun bir şirketleşme ile kulübün önünü açacağız" dedi.



"HEMEN GERÇEKLEŞMEYECEK"



Söz konusu şirkette çoğunluk hisselerinin dernekte kalacağını ve Altay'ın şahıs şirketi olmayacağını belirten Başkan Ayhan Dündar, "Kulübün borçlarının yapılandırılması, hedeflerin güncellenmesi ve kaynak yaratılması noktasında önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Bu süreç hemen gerçekleşmeyecek, sezon sonunu bulur. Bir yandan yarışmacı takım sahada mücadele ederken, diğer yandan şirketleşme tamamlanmış olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.



Süper Lig'den düştüklerinde 435 milyon TL olan toplam borcun kur artışı nedeniyle 50-60 milyon TL yükseldiğini belirten Dündar, döviz bazında borcu yüzde 10 düşürdüklerini kaydetti.



"ENKAZ ÇABUK KALDIRILMIYOR"



Ülkemizin büyük bir deprem felaketi yaşadığını ve bunun yaralarını tam olarak henüz saramadığını dile getiren Altay Başkanı Ayhan Dündar, Altay'ın da mali anlamda bir deprem yaşadığını ifade ederek, "Enkaz hemen çabuk kaldırılmıyor. Ülke olarak deprem felaketi yaşadık, hala yaralarını sarmış değiliz. Kulüp buna benzer bir haldeydi. Küme düşseydik Altay'ı çok sıkıntılı günler bekliyor olacaktı. Kulüp yok olmaya giderdi. Düşüşün çaresi olmazdı. Çöküşü durdurduk, kulübü yatay seviyeye getirdik" ifadelerine yer verdi.



"İSİM SPONSORLUĞUNA KARŞI DEĞİLİM"



Altay Başkanı Ayhan Dündar, Altay'ın önüne gelecek bir isim sponsorluğuna karşı olmadığını söyledi. Yönetimde yer almadan önce bu konuda farklı düşündüğünü ancak işin içine girince sponsorlukların önemini fark ettiğini belirten Dündar, "Endüstriyel futbolda gerçek anlamda kaynak yaratma noktasında çok büyük sıkıntıları var. Birçok kulüp sıkıntıda. Her bir gelir kalemi kulübün borçlanmasını düşürecektir. Bunlar genel kurulda tartışılacak şeyler" dedi.



"HEDEF İLK 10"



Ligi geçen sezon 11'inci sırada tamamlayan Altay'da Başkan Dündar, yeni sezon hedefini ilk 10 olarak belirledi. Ayhan Dündar, "Aklımızın bir köşesinde Play-Off'a kalmak da var. En önemlisi ligde kalmak. Oyuncularımız ise kendilerine inanıyor. Hepsi sözleşmelerinde şampiyonluk primi istiyor" şeklinde konuştu.



Bir soru üzerine camiadan yeterli desteği alamadıklarını aktaran Dündar, bu sezon da Ulusal Kulüp Lisansı alma ihtimallerinin düşük olduğunu ve puan silme cezası alabileceklerini kaydetti. Başkan Dündar, altyapı tesis arazisi için 2-3 alternatif belirlediklerini, bu amaçla Ankara'ya gideceklerini, yerel yönetimlerle de masaya oturacaklarını sözlerine ekledi.



ALTAY SİGORTA BAŞLADI



Altay yönetimi, siyah-beyazlı taraftarların dahil olacağı bir sigorta şirketiyle anlaşma gerçekleştirdi. Yeni sezon formalarında bu şirketin reklamı bulunacak. Şirket kulübe gelirlerinin bir bölümünü düzenli olarak aktaracak. Taraftarlar internet sitesi üzerinden Altaylı olduklarını belirten bölümü seçerek sigortalarını yaptırabilecek.



