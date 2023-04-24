Altay'dan Göztepe maçı sonrası açıklama

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Kazansak daha güzel olurdu ama olmadı." dedi.



Mutlu, maçtan sonra yaptığı açıklamada, kazanabilecekleri müsabakadan 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Maçı berabere bitirdik. Tabii ki puan puandır. Üç puanı alamıyorsanız 1 puan iyi puan oluyor. Kazansak daha güzel olurdu ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Çocukları tebrik ediyorum. İyi mücadele verdik. Tam hamle yapacakları anda sakatlıktan dolayı zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldık. Hedef bundan sonra Boluspor maçı. O maçtan iyi bir netice alıp bir rahat nefes almak istiyoruz."





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