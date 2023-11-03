Altay'da Yusuf Tekin formayı zorluyor

1. Lig ekibi Altay'da kanat oyuncusu Yusuf Tekin, Aliağa Futbol maçında performansıyla formaya göz kırptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da Yusuf Tekin formayı zorluyor
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03 Kasım 2023 13:17
1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçına odaklanan Altay'da sol kanat oyuncusu Yusuf Tekin, hafta içinde Aliağa Futbol ile oynanan kupa karşılaşmasındaki performansıyla formaya göz kırptı.

Kupada sahaya ilk 11'de çıkan ve Murat Uluç'a yaptığı 2 asistle 2-1'lik galibiyette önemli rol oynayan 21 yaşındaki futbolcu teknik ekibin gözüne girdi.

Ligde son olarak İzmir'de Sakaryaspor'la oynanan maçta 64'üncü dakikada oyuna alınan Yusuf'un aynı mevkide görev yapan Salih'le arasındaki forma rekabeti kızıştı.

Şans bulduğu 6 lig müsabakasında oyuna sonradan giren genç oyuncunun zorlu Bandırmaspor deplasmanında da hamle oyuncusu olması bekleniyor. Yusuf, kupadaki oyununu lige de yansıtıp formayı kapmak istiyor.

 
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