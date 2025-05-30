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Altay'da yeni yönetim masada terleyecek

Yeni seçimden çıkan Altay'ı zor günler bekliyor. Transfer yasağı olan kulüpte şimdiden değişimler başladı.

calendar 30 Mayıs 2025 14:08 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 14:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da yeni yönetim masada terleyecek
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3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Başkan Yüksel Gürüz önderliğinde yeni yönetimini belirleyen transfer yasaklısı Altay'da kadronun korunması için yoğun mesai harcanacak. Siyah-beyazlılarda 7 futbolcunun sözleşmesi ay sonunda sona erecek. Altyapıdan yetişip profesyonel yapılmayan 4 oyuncunun da yuvadan uçma tehlikesi bulunuyor. İzmir temsilcisinde Yusuf Tekin, Ali Kızılkuyu, Deniz Kadah, Ege Parmaksız, Mehmet Gündüz, Onur Efe ve Murat Uluç serbest kalma hakkı kazanacak. Yönetim bu isimleri takımda tutmaya çalışacak.

Siyah-beyazlılarda amatör statüde forma giyen Yunus Efe Sarıkaya, Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz ve Emre Tangeldi'nin kulüpte kalıp kalmayacağı da belirsiz. Yapılacak sponsorluk anlaşmalarıyla eski alacakları futbolcuların ödemelerini yapıp transfer yasağını kaldırmayı hedefleyen Altay yönetimi, her ihtimale karşılık takımın dağılmasını önlemek için bu oyuncularla temaslara başladı. Altay Başkanı Gürüz, yaz döneminde transfer tahtasını açamazlarsa ocak ayında yasağı kaldırmayı hedeflediklerini açıklamıştı.


KULÜPTE DEĞİŞİM BAŞLADI

Altay'da ilk iş olarak Genel Müdür Atakan Atalay ile yolları ayıran yeni yönetim, eski yöneticilerden Tayyar Önder'i genel koordinatör olarak göreve getirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Camiamızın çok yakından tanıdığı ve 3 dönem yönetim kurulu yöneticiliği de yapan Tayyar Önder, Altay Spor Kulübü genel koordinatörü olarak atanmıştır. Kendisine bu yeni görevinde başarılar dileriz" denildi. Siyah-beyazlılarda eski futbolcu ve idare menajer Serdar Berkin'in de yeni dönemde görev üstleneceği gelen haberler arasında.


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