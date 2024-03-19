Altay'da Özkaral başkanlığa aday

1'inci Lig'de aylardır düşme hattından kurtulamayan Altay'da 22-29 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda Süleyman Özkaral'ın başkanlığa aday olacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüpte geçen yıl haziranda yapılan kongrede başkanlığa seçilen Ayhan Dündar'ın ekibinde yer alıp ilk kez yönetime giren Süleyman Özkaral, Kasım ayında gerçekleşen genel kurulda bu kez Murat Pervane'nin yönetimine dahil olmuştu. Ocak ayında yönetim kurulu kararıyla başkanlık görevine getirilen Özkaral'ın bu kez seçimle başkanlık koltuğuna oturacağı bildirildi.



Toplam borcu son genel kurulda 602 milyon TL olarak açıklanan ve 2'nci Lig'e düşmek üzere olan Altay'da Özkaral'ın dışında başkan adayı çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Süleyman Özkaral'ın güçlü bir yönetim listesi oluşturmak için kolları sıvadığı ifade edildi. Özkaral'ın her ay sabit bir geliri olan, kendi ayakları üzerinde durabilen bir kulüp yapısı oluşturmayı planladığı belirtildi. Altay'da kasım ayında seçilen yönetim yasal sorun çıkması nedeniyle geçersiz sayılmış ve eski yönetimin imzalarıyla yeniden olağanüstü genel kurul kararı alınmıştı.





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