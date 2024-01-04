Altay'da, Marco Paixao hariç aslar döndü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da yaşanan finansal kriz nedeniyle takımdan ayrılması beklenen birçok isim antrenmanlara geri döndü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da, Marco Paixao hariç aslar döndü
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04 Ocak 2024 17:00
Trendyol 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay'da ikinci yarı öncesi kulübe ihtarname gönderen 11 oyuncudan sadece Marco Paixao takıma katılmadı. Tek taraflı fesih yapan usta golcünün ayrılığı TFF'de de resmileşti.

Alacaklarını tahsil etmek için ihtar çeken isimlerden İbrahim, Ozan, Zeki, Ceyhun, Eren Erdoğan ve Eren Karataş'ın ardından Tolga, Özgür, Sefa ve Salih de takıma katıldı. Transfer yasağı devam eden Altay'da yönetim bu oyunculara ödeme yaparak serbest kalmalarını engellemek istiyor.

Yönetimin kaynak arayışlarını sürdürdüğü belirtildi. Bu arada kulübe ihtarname göndermeyen Deniz de 1 gün gecikmeli olarak takıma katıldı.

YENİ GÖZDE HİKMET ÇOLAK

Altay'ın altyapıdan çıkardığı son genç, stoper Hikmet Çolak oldu. Bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki savunmacı, aynı bölgede görev yapan yaşıtı Efe Sarıkaya ile birlikte U19 Milli Takımı'na davet edildi.

Siyah-beyazlılar, altyapısından yetişen iki genç defans oyuncusunu milli takıma göndererek gururlandı. Ara transfer döneminde Efe'yi satmayı planlayan Altay'ın ikinci yarıda 1.95 boyundaki Hikmet'i vitrine çıkarması bekleniyor.

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