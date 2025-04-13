Altay'da küme düşme korkusu; 3. Lig

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegölspor'a 1-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan Altay kümede kalma umutlarını büyük ölçüde tüketti. Toplam borcu 800 milyon TL'nin üzerinde olan transfer yasaklısı siyah-beyazlı kulüp tarihinde ikinci kez 3'üncü Lig'e düşmenin eşiğine geldi.



Bundan 3 yıl önce 2022'de Süper Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi, yaşadığı krizler nedeniyle kısa sürede profesyonel liglerin en alt kademesine iyice yaklaştı. Geçen sezon 1'nci Lig'den düşen, bu sezon da 2'nci Lig'e tutunması mucizelere bağlı olan Altay, hedefine ulaşamazsa en son 2017'de yer aldığı 3'üncü Lig'e 8 yıl sonra dönüş yapacak.



Grupta çarşamba günü seyircisiz oynama cezası aldığı erteleme maçında Play-Off mücadelesi veren İskenderunspor'u konuk edecek düşme hattındaki siyah-beyazlı takım daha sonra Kepezspor, Isparta 32 Spor (D) ve Kırklarelispor'la karşılaşıp sezonu noktalayacak.



Bu periyotta 3 müsabakayı İzmir'de oynayacak Altay, tüm maçlarını kazansa bile rakiplerinin alacağı sonuçlara göre lige mendil sallayabilir. Geçen yıl şirketleşme kararı alıp yaz döneminde yatırımcı bulamayan İzmir temsilcisi bir alt lige düşerse işini iyice zora sokacak.



