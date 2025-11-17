17 Kasım
Altay'da gözler Semih'te olacak

Bahis soruşturması nedeniyle iki kalecisi PFDK'ya sevk edilen Altay'da kaleyi, Alanya 1221 maçında 19 yaşındaki Galip Semih Mendeş'in devralması bekleniyor.

calendar 17 Kasım 2025 14:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da gözler Semih'te olacak
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altay'da eldivenler yeniden kaleci Galip Semih Mendeş'e geçecek.

Bu sezon ilk kez Tire 2021 deplasmanında görev yapıp, Karşıyaka derbisinde kaleyi koruduktan sonra Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor karşılaşmalarında kadroda yer almayan 19 yaşındaki file bekçisine yeniden şans doğdu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturmasında Altay'ın diğer iki kalecisi Ozan Evrim Özenç ve Ulaş Hasan Özçelik'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi üzerine gözler tekrar Semih'e çevrildi. Altay'ın lige verilen aradan sonra deplasmanda oynayacağı Alanya 1221 müsabakasında siyah-beyazlı takımın kalesini genç Semih'in koruması bekleniyor.

