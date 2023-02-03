Altay'da divan kurulu zirvesi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da Yüksek Divan Kurulu, genişletilmiş toplantıda bir araya geldi. Mali bilgilendirme ve strateji toplantısı dün İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün mali durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda camianın önde gelen isimleri yer aldı. Toplantının son derece verimli geçtiği, katılımcıların Altay'ın geleceğine yönelik fikirlerini paylaştığı belirtildi.

Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker'in düzenlediği toplantıya; İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in yanı sıra Altay Başkanı Ayhan Dündar, yönetici Berk Hızlıateş, Ahmet Avni Atayol, Turan Güven, Umut Samaraz, Polat Özen, İhsan Saraç, Seza Sönmez Yaşar, Çağrı Küçükvatan, Alperen Nebi ve Burak Kökten katıldı. Altay Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı Cihangir Marmara ile Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Sidal Çandarlı da katıldı.

Kulüp Saymanı Umut Samaraz, geçmişten gelen dosyalar ve mali durum ile ilgili güncel bilgileri katılımcılara sunarken, Başkan Ayhan Dündar ise idari ve sportif birçok konuyu divan kurulu üyeleri ile paylaştı. Yüksek Divan Kurulu Üyesi Namık Kemal Marmara da yeni spor yasası hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı.

Toplantıda Altay'ın gelir kaynaklarının artırılması, mevcut borçların ödenmesi, üyelik aidatlarının güncellenmesi ve değişen yasalara paralel yapılması gereken tüzük değişiklikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Somut sonuçlar elde etmek adına ilgili kurullardan gelecek raporlar doğrultusunda benzer toplantıların düzenli olarak gerçekleştirileceği vurgulandı.