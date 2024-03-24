Altay'da Biçer'in hedefi gelişim

1'inci Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer, altyapı ağırlıklı oyuncu grubuyla verdikleri mücadelede oyuncuların gelişimini de planlayarak yola devam etmek zorunda olduklarını dile getirdi.



Son haftalarda altyapıdan gelen 17 yaşındaki Enes Öğrüce ve Emre Tangeldi'nin yanı sıra U19 liginde 17 gol atan 19 yaşındaki Nurettin Küçükdeniz'i de A takıma monte eden tecrübeli teknik adam, bunun yanında daha önce A takım kadrosunda bulunup yeterince şans verilmeyen Caner Baycan, Mustafa Çalışkan, Kuban Altınbudak gibi oyuncuların da daha fazla süre alarak gelişmelerini hedeflediklerini belirtti. Biçer, kapalı olan transfer süreçlerinde kapasite ve yeterliliği A takım seviyesinde olabilecek yeni altyapı oyuncu katılımları ile hem bünyedeki oyuncuların eksikleri ve gelişimlerini tamamlamanın hem de sahada rakipleriyle oyunsal yapıda başa baş mücadele edebilmek adına da bir oyun kültürü geliştirmenin Altay'ın geleceği adına olumlu olduğu mesajını verdi.



Ligde istedikleri skorları alamadıklarını ancak futbol anlamında geliştiklerini ifade eden teknik patron Cüneyt Biçer, "Bu lig Türkiye liglerinin en zor kategorisi. Devam eden lig içinde birçok tecrübeli oyuncusu dağılmış bir takımın bu ligde mücadelesi kolay değil. Öncelikle çehresi tamamen değişmiş Altay'da oyuncularımızın bu lig seviyesi için hem fiziksel hem de oyun mantalitesi için gelişimlerini sağlamak gerekiyor. Gençlerin sayısal olarak daha fazla sahada yer alması gerekiyor. Şimdiye kadar Nurettin, Enes, Emre gibi biz geldikten sonra takıma monte ettiğimiz ayrıca Caner, Mehmet, Kuban gibi aralıklarla geçmiş dönemlerde sürece daha az süre almış farklı genç oyuncuları daha fazla süre alacak şekilde sahaya sürdük. Bu seviyede oynayabileceğini gözlemleyeceğimiz başka altyapı oyuncumuzu ya da mevcut bünyemizden oyuncuyu da hem Altay hem de Türk futbolu adına cesaretle sahaya sürmekten çekinmeyiz. Süreç kolay değil ama bence gelecek adına önemli adımlar atıyoruz" dedi.





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