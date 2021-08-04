Altay'da B planı: Martin Linnes

Süper Lig'e 18 yıl sonra geri dönen Altay, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin hazırladığı liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, sağ bek transferi için gündemine Nathaniel Clyne, Martin Linnes, Steven Moreira ve Hernan de la Fuente'yi aldı. İzmir ekibinin liste başına çektiği Clyne, Cyrstal Palace altyapısında yetişirken, uzun yıllar Liverpool forması giydi. Livepool'dan geçen sezon bedelsiz olarak C.Palace'a dönen yıldız isim boşa çıktı.



ALTERNATİF İSİMLER



Yönetim, Clyne transferinde sorun çıkması durumunda ise yönünü Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes'e çevirecek. Daha önce de görüştüğü yıldız isimle yeniden masaya oturacak kurmaylar, oyuncudan indirim yapmasını isteyecek. Yönetim listesinde ayrıca Steven Moreira ve Fuente'yi bulunduruyor.



26 yaşındaki Moreira son olarak Toulouse forması giydi. Arjantinli Fuente ise geçen sezon Velez formasını terletti.



SAVUNMAYA HÜSEYİN HAMLESİ



Altay'ın dış transferde Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'i gündemine aldığı ileri sürüldü. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile Kayserispor ve Göztepe'nin de ilgilendiği iddia edildi. Siyah-beyazlı kurmayların, Karadeniz temsilcisinin yönetimiyle ilk temasları kurduğu öğrenildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takımda tutmayı düşündüğü Hüseyin'le ilgili kararını değiştirmesi halinde siyah beyazlıların resmi teklifini ileteceği bildirildi. Hüseyin, geçen sezon 11 maçta forma giyerken bir asist yapma başarısı gösterdi



