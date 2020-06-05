Altay Bayındır: 'Kaldığım yerden devam etmek için hazırım'

Altay Bayındır, Denizlispor maçında cezalı olduğu için Konyaspor karşısında kaleyi Harun Tekin'e devretmişti.Genç file bekçisi dizinden ameliyat olsa da lige verilen ara sayesinde fazla maç kaçırmadan sahalara geri döndü.Altay, "Tamamen toparlandım. Kaldığım yerden devam etmek için hazırım. Eğer hocalarım görev verirse, yeniden eldivenleri giyip takımım için mücadele etmek istiyorum. Sezonun kalan bölümünde en iyi katkıyı sağlaamak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.22 yaşındaki Altay bu sezon ligde Fenerbahçe formasını 25 kez giyerken kalesinde 33 gol gördü. 5 maçta da gole izin vermedi.