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Altay Bayındır için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, takım kaptanı Altay Bayındır'ın belinde yaşadığı ağrılar hakkında bir açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay Bayındır için sakatlık açıklaması
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03 Aralık 2022 14:40
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın, belindeki rahatsızlık nedeniyle tedavisinin ardından Antalya kampına katılacağı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım kaptanımız Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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