Altay Bayındır için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın, belindeki rahatsızlık nedeniyle tedavisinin ardından Antalya kampına katılacağı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım kaptanımız Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım kaptanımız Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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