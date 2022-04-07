Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu görevi bıraktı

Süper Lig ekibi Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu görevi bıraktı
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07 Nisan 2022 16:14
Süper Lig'de kötü günler geçiren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kulüp resmi sitesinden istifa ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"BÜYÜK ALTAY CAMİASINA

Altay Spor Kulübü'nde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibariyle bırakıyorum.

Genel kurulumuzun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı.

Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum.

Özgür EKMEKÇİOĞLU"

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